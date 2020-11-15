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Система автофіксації порушень ПДР почала штрафувати авто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:43
Пропонуємо до обговорення:
В Україні система автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху тепер розпізнає і автомобілі на іноземній реєстрації.
Дивися повний текст Система автофіксації порушень ПДР почала штрафувати авто на єврономерах
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:43
Якій строк позовної давності?
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