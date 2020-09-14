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Британська компанія показала
футуристичний концепт...

Британська компанія показала футуристичний концепт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 00:22

Британська компанія показала футуристичний концепт...

Пропонуємо до обговорення:
Британська компанія Mini представила новий концептуальний мінівен Vision Urbanaut, який являє собою новий погляд на концепцію міського середовища.

Дивися повний текст Британська компанія показала футуристичний концепт нового мінівена (фото, відео).
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