Британська компанія Mini представила новий концептуальний мінівен Vision Urbanaut, який являє собою новий погляд на концепцію міського середовища.
Дивися повний текст Британська компанія показала футуристичний концепт нового мінівена (фото, відео).
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Додано: Суб 21 лис, 2020 00:22
Британська компанія показала футуристичний концепт...
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Дивися повний текст Британська компанія показала футуристичний концепт нового мінівена (фото, відео).
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