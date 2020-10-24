Про це пише видання The Car Guide.
Дивися повний текст 2000 км без підзарядки: німці створили батарею для електрокарів на основі нанотехнологій.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 07:41
2000 км без підзарядки: німці створили батарею для...
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Дивися повний текст 2000 км без підзарядки: німці створили батарею для електрокарів на основі нанотехнологій.
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