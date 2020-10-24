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2000 км без підзарядки: німці
створили батарею для...

2000 км без підзарядки: німці створили батарею для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 07:41

2000 км без підзарядки: німці створили батарею для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише видання The Car Guide.

Дивися повний текст 2000 км без підзарядки: німці створили батарею для електрокарів на основі нанотехнологій.
R2
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Да ну на...не пустят в серию батарею на 2 т. километров
papazina
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 09:31

  papazina написав:Да ну на...не пустят в серию батарею на 2 т. километров

Однозначно, так само як і двигуни мільйонники виробникам не потрібні.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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