Про це пише видання The Car Guide.
Дивися повний текст 2000 км без підзарядки: німці створили батарею для електрокарів на основі нанотехнологій.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 07:41
2000 км без підзарядки: німці створили батарею для...
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Дивися повний текст 2000 км без підзарядки: німці створили батарею для електрокарів на основі нанотехнологій.
Додано: Суб 21 лис, 2020 09:31
Однозначно, так само як і двигуни мільйонники виробникам не потрібні.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Суб 21 лис, 2020 17:53
unicdima Двигуни мільйонники нікому не потрібні. Оскільки, поки ви наїздите стільки, ваша машина в цілому буде у поганому стані та морально застаріє... Такі двигуни потрібні для специфічних галузей, типу як для дальнобійників...
Fais ce que dois, advienne, que pourra
Додано: Суб 21 лис, 2020 18:03
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