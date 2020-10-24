Про це пише видання The Car Guide.
Дивися повний текст 2000 км без підзарядки: німці створили батарею для електрокарів на основі нанотехнологій.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 07:41
2000 км без підзарядки: німці створили батарею для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 2000 км без підзарядки: німці створили батарею для електрокарів на основі нанотехнологій.
Додано: Суб 21 лис, 2020 09:31
Однозначно, так само як і двигуни мільйонники виробникам не потрібні.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Суб 21 лис, 2020 17:53
unicdima Двигуни мільйонники нікому не потрібні. Оскільки, поки ви наїздите стільки, ваша машина в цілому буде у поганому стані та морально застаріє... Такі двигуни потрібні для специфічних галузей, типу як для дальнобійників...
Fais ce que dois, advienne, que pourra
Додано: Суб 21 лис, 2020 18:03
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:31
Гарантия на батареи - 24 года.
Изменена концепция.
Автомобиль является домашним энергоостровом.
При наличии "зелёного источника" Вы можете с подключением автомобиля иметь постоянный СВОЙ бытовой источник электроэнергии, и автоматом зарядки автотранспорта. - зависит от размера бесперебойника.
Есть электроэнергия - машина берёт зарядку - нет - отдаёт в сеть.
Для собственников частных домов - это "что-то", правда стоимость такого легкового автомобиля довольно нескромная.
И слово "транспорт" - это не только легковые автомобили.
Грузовые, С/Х техника, Ж/Д транспорт, карьерные самосвалы, авиация,.... - был бы достаточный источник...
(к кремниевому аккумулятору нам ещё тысячу лет цивилизации идти)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 22 лис, 2020 00:41
таких галузей набагато більше ніж ви думаєте. Це і таксі і кур`єрські служби, еспедитори, поліція. З Європи до нас часто потрапляють авто віком в пару років з пробігами за 200тис.
Виробникам потрібно, щоб оновлювали авто 3-5 років, на стільки і розрахований основний ресурс, тому і випускають одноразові двигуни з об`ємами 0,9-1-1,2. Навіть в преміальному сегменті типу Порше двигуни часто мають проблеми вже після 150тис.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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