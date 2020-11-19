Про це розповіла старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко.
Дивися повний текст Розмір «другої» пенсії від Кабміну мало порадує українців.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 07:48
Розмір «другої» пенсії від Кабміну мало порадує українців
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Дивися повний текст Розмір «другої» пенсії від Кабміну мало порадує українців.
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