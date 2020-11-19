Про це розповіла старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко.
Дивися повний текст Розмір «другої» пенсії від Кабміну мало порадує українців.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 07:48
Розмір «другої» пенсії від Кабміну мало порадує українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розмір «другої» пенсії від Кабміну мало порадує українців.
Додано: Суб 21 лис, 2020 09:01
Это та инициатива, про которую писали, что она позволит вдвое увеличить пенсию?
Додано: Суб 21 лис, 2020 11:28
Смотря кому
Зе-Чмо
Додано: Суб 21 лис, 2020 17:26
Это что за бред?Сколько шумихи было по поводу накопительных пенсий.Может проще построить газовые камеры и утилизировать пенсионеров бесплатно,чтобы не мучились?
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:26
Додано: Суб 21 лис, 2020 22:40
Як легко вони ввели подвійну сплату за одну й туж послугу. Дві квітанції за все: електрику, воду, газ. Ще податок до пф подвійний. З українцями можливо робите все! Завтра вони до маски лічильники прикрутять, й ми заплатимо за кожний подих повітрям.
Додано: Нед 22 лис, 2020 15:53
Re: Розмір «другої» пенсії від Кабміну мало порадує українці
а як же транспортування повітря? Ви ж підключені до повітряної системі України). Яка звичайно вже приватизовані соєвими, рудими і іншими олігархами.
За підключенню плати, за споживання (вдих), за воздухоотвод (видих) теж плати.
PS А ще військо.... ні ковідний збір треба ввести. І так ж офшорній збір .. а то путіннападет.
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