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Ідея Банк визнано «Мобільним проривом року» в рамках...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 лис, 2020 08:26
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародна платіжна система Mastercard провела традиційну щорічну конференцію Mastercard Day 2020. Цього року захід пройшов в форматі онлайн.
Дивися повний текст Ідея Банк визнано «Мобільним проривом року» в рамках Mastercard Day 2020
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