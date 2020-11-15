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Ідея Банк визнано «Мобільним
проривом року» в рамках...

Ідея Банк визнано «Мобільним проривом року» в рамках...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 08:26

Ідея Банк визнано «Мобільним проривом року» в рамках...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародна платіжна система Mastercard провела традиційну щорічну конференцію Mastercard Day 2020. Цього року захід пройшов в форматі онлайн.

Дивися повний текст Ідея Банк визнано «Мобільним проривом року» в рамках Mastercard Day 2020.
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