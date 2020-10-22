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Суд: якщо на фотознімку з TruCAM не зафіксовано обличчя...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 лис, 2020 10:28
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R2
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Додано: Суб 21 лис, 2020 10:28
В этой стране на дорогах никогда порядка не будет...
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antikkristall
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