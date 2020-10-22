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Суд: якщо на фотознімку з
TruCAM не зафіксовано обличчя...

Суд: якщо на фотознімку з TruCAM не зафіксовано обличчя...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:28

Суд: якщо на фотознімку з TruCAM не зафіксовано обличчя...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат".

Дивися повний текст Суд: якщо на фотознімку з TruCAM не зафіксовано обличчя водія, штраф незаконний.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:28

В этой стране на дорогах никогда порядка не будет...
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:51

Маразм крепчал. А можно например судьей протереть пол, а потом избежать наказания если это не подтверждается видео-фото съемкой с обязательным 100% распознаванием лица как судьи так и нападавшего ? ;)
Igorten
 
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