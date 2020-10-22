Про це пише "Дорожній адвокат".
Дивися повний текст Суд: якщо на фотознімку з TruCAM не зафіксовано обличчя водія, штраф незаконний.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 10:28
Суд: якщо на фотознімку з TruCAM не зафіксовано обличчя...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд: якщо на фотознімку з TruCAM не зафіксовано обличчя водія, штраф незаконний.
Додано: Суб 21 лис, 2020 11:51
Маразм крепчал. А можно например судьей протереть пол, а потом избежать наказания если это не подтверждается видео-фото съемкой с обязательным 100% распознаванием лица как судьи так и нападавшего ?
С учетом что маски теперь наша реальность да и четкость изображения врядли позволит сделать нормальную детализацию, то камеры можно выкинуть на свалку + ждем нового решения суда об невозможности наложить штраф ввиду отсутствия экспертизы ДНК водителя и с руля транспортного средства и показаний двух свидетелей
Додано: Суб 21 лис, 2020 18:36
Re: Суд: якщо на фотознімку з TruCAM не зафіксовано обличчя.
Вроде ж принимали закон, что если не ясно кто сидел за рулём, то штраф платит владелец? И ему назначить штраф и в данном случае не поздно. В следующий раз сразу пойдёт на владельца, если копы чему-то научатся. Dura lex sed lex.
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