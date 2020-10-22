Про це пише "Дорожній адвокат".
Дивися повний текст Суд: якщо на фотознімку з TruCAM не зафіксовано обличчя водія, штраф незаконний.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 10:28
Суд: якщо на фотознімку з TruCAM не зафіксовано обличчя...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд: якщо на фотознімку з TruCAM не зафіксовано обличчя водія, штраф незаконний.
Додано: Суб 21 лис, 2020 11:51
Маразм крепчал. А можно например судьей протереть пол, а потом избежать наказания если это не подтверждается видео-фото съемкой с обязательным 100% распознаванием лица как судьи так и нападавшего ?
С учетом что маски теперь наша реальность да и четкость изображения врядли позволит сделать нормальную детализацию, то камеры можно выкинуть на свалку + ждем нового решения суда об невозможности наложить штраф ввиду отсутствия экспертизы ДНК водителя и с руля транспортного средства и показаний двух свидетелей
Додано: Суб 21 лис, 2020 18:36
Re: Суд: якщо на фотознімку з TruCAM не зафіксовано обличчя.
Вроде ж принимали закон, что если не ясно кто сидел за рулём, то штраф платит владелец? И ему назначить штраф и в данном случае не поздно. В следующий раз сразу пойдёт на владельца, если копы чему-то научатся. Dura lex sed lex.
Додано: Нед 22 лис, 2020 08:51
Все как обычно в наших реалиях - "з великого грому та малий дощ", все рассказы о пользе камер и прочих гаджетов на дорогах разбились об украинскую действительность
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 22 лис, 2020 10:00
Вы втроем стали жертвой журналажи. Я сначала тоже поймался, но потом всё же разобрался.
Только на нарушения зафиксированные автоматическими камерами распространяется норма закона о штрафе на владельца без необходимости доказывать что именно владелец был за рулём.
Все прочие штрафы за нарушения ПДД могут быть оспорены если доказательств нет. Чем уже давно пользуются водители, читал не раз новости об отмене штрафов за проезд на красный если нарушение не было зафиксировано на видео. Плохо это или хорошо отдельный вопрос. Но главное то что подача данной новости некорректна. Впрочем это не удивительно, это ж украинское СМИ.
Mind the gap.
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