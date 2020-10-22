RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Суд: якщо на фотознімку з
TruCAM не зафіксовано обличчя...

Суд: якщо на фотознімку з TruCAM не зафіксовано обличчя...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:28

Суд: якщо на фотознімку з TruCAM не зафіксовано обличчя...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат".

Дивися повний текст Суд: якщо на фотознімку з TruCAM не зафіксовано обличчя водія, штраф незаконний.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91326
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:51

Маразм крепчал. А можно например судьей протереть пол, а потом избежать наказания если это не подтверждается видео-фото съемкой с обязательным 100% распознаванием лица как судьи так и нападавшего ? ;)
С учетом что маски теперь наша реальность да и четкость изображения врядли позволит сделать нормальную детализацию, то камеры можно выкинуть на свалку + ждем нового решения суда об невозможности наложить штраф ввиду отсутствия экспертизы ДНК водителя и с руля транспортного средства и показаний двух свидетелей :)
Igorten
 
Повідомлень: 4166
З нами з: 01.11.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 1238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:36

Re: Суд: якщо на фотознімку з TruCAM не зафіксовано обличчя.

Вроде ж принимали закон, что если не ясно кто сидел за рулём, то штраф платит владелец? И ему назначить штраф и в данном случае не поздно. В следующий раз сразу пойдёт на владельца, если копы чему-то научатся. Dura lex sed lex.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 645
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 08:51

  moveton написав:Вроде ж принимали закон, что если не ясно кто сидел за рулём, то штраф платит владелец? И ему назначить штраф и в данном случае не поздно. В следующий раз сразу пойдёт на владельца, если копы чему-то научатся. Dura lex sed lex.


Все как обычно в наших реалиях - "з великого грому та малий дощ", все рассказы о пользе камер и прочих гаджетов на дорогах разбились об украинскую действительность :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1651
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 10:00

Вы втроем стали жертвой журналажи. Я сначала тоже поймался, но потом всё же разобрался.

Только на нарушения зафиксированные автоматическими камерами распространяется норма закона о штрафе на владельца без необходимости доказывать что именно владелец был за рулём.

Все прочие штрафы за нарушения ПДД могут быть оспорены если доказательств нет. Чем уже давно пользуются водители, читал не раз новости об отмене штрафов за проезд на красный если нарушение не было зафиксировано на видео.

Плохо это или хорошо что при отсутствии видео можно оспорить штраф — отдельный вопрос. Но главное то что подача данной новости некорректна. Впрочем это не удивительно, это ж украинское СМИ.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2136
З нами з: 06.08.19
Подякував: 544 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 10:15

  vitaliy_berdinskikh написав:Вы втроем стали жертвой журналажи. Я сначала тоже поймался, но потом всё же разобрался.

Только на нарушения зафиксированные автоматическими камерами распространяется норма закона о штрафе на владельца без необходимости доказывать что именно владелец был за рулём.

Все прочие штрафы за нарушения ПДД могут быть оспорены если доказательств нет. Чем уже давно пользуются водители, читал не раз новости об отмене штрафов за проезд на красный если нарушение не было зафиксировано на видео.

Плохо это или хорошо что при отсутствии видео можно оспорить штраф — отдельный вопрос. Но главное то что подача данной новости некорректна. Впрочем это не удивительно, это ж украинское СМИ.

кроме этого - видео должно сниматься с закреплённого устройства, к примеру штатив, с рук не пляшет. Видео должно иметь геопривязку. И куча всего прочего. То есть сопляки с трукамами в руках, вернее их видео, не имеют правовой доказательной базы, как я понимаю.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 943
З нами з: 27.05.15
Подякував: 152 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nikitash і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, -... 1, 2, 3
R2 » Чет 12 лис, 2020 09:47
20 1601
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 17:45
vitaliy_berdinskikh
Що робити, якщо банки відмовляються міняти монети і банкноти
R2 » Чет 22 жов, 2020 19:59
1 83
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 жов, 2020 19:59
ludmilaremezkova
Як домогтися опалення, якщо в квартирі холодні батареї
R2 » Сер 21 жов, 2020 07:53
3 193
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 10:06
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21189)
22.11.2020 11:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.