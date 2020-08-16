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Як будемо відпочивати на свята
в 2021 році: календар...

Як будемо відпочивати на свята в 2021 році: календар...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:33

Як будемо відпочивати на свята в 2021 році: календар...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України затвердив графік святкових вихідних і переносів на 2021 рік.

Дивися повний текст Як будемо відпочивати на свята в 2021 році: календар вихідних і переносів.
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