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У Черкасах вкрали 2,4 млн,
виділених на боротьбу з...

У Черкасах вкрали 2,4 млн, виділених на боротьбу з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:37

У Черкасах вкрали 2,4 млн, виділених на боротьбу з...

Пропонуємо до обговорення:
У Черкасах керівницю однієї з лікарень підозрюють в організації розкрадання 2,4 млн грн, виділених на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Дивися повний текст У Черкасах вкрали 2,4 млн, виділених на боротьбу з коронавірусом.
R2
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