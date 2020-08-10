Епідемія коронавірусу змінила ринок нерухомості.
Дивися повний текст Втекти від коронавірусу: плюси і мінуси заміського життя.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 12:52
Втекти від коронавірусу: плюси і мінуси заміського життя
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Втекти від коронавірусу: плюси і мінуси заміського життя.
Додано: Суб 21 лис, 2020 12:52
вот же чушь. У меня коммуналка получается в несколько раз меньше, чем была в квартире.
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