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Втекти від коронавірусу: плюси
і мінуси заміського життя

Втекти від коронавірусу: плюси і мінуси заміського життя
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 12:52

Втекти від коронавірусу: плюси і мінуси заміського життя

Пропонуємо до обговорення:
Епідемія коронавірусу змінила ринок нерухомості.

Дивися повний текст Втекти від коронавірусу: плюси і мінуси заміського життя.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 12:52

вот же чушь. У меня коммуналка получается в несколько раз меньше, чем была в квартире.
N0mad
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:15

  N0mad написав:вот же чушь. У меня коммуналка получается в несколько раз меньше, чем была в квартире.

топите краденими дровами?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:24

unicdima представьте, нет.
N0mad
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 14:15

  N0mad написав:вот же чушь. У меня коммуналка получается в несколько раз меньше, чем была в квартире.

Обслуживание частного дома всегда дороже обслуживания квартиры в многоквартирном доме. Я имею ввиду обслуживание управляющей компанией. Не, нку можно, конечно, самому грести листья осенью, а снег зимой. И радоваться, что вместо оплаты за кубометры воды платишь только за электроэнергию для насосной станции. Но когда посчитаешь сколько денег потянет нанять человека, который бы гребся во дворе и ремонт вышедшей из строя в праздники насоса, кажущаяся дешевизна куда-то девается
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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