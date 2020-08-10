Епідемія коронавірусу змінила ринок нерухомості.
Дивися повний текст Втекти від коронавірусу: плюси і мінуси заміського життя.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 лис, 2020 12:52
Втекти від коронавірусу: плюси і мінуси заміського життя
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Втекти від коронавірусу: плюси і мінуси заміського життя.
Додано: Суб 21 лис, 2020 12:52
вот же чушь. У меня коммуналка получается в несколько раз меньше, чем была в квартире.
Додано: Суб 21 лис, 2020 13:15
топите краденими дровами?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Суб 21 лис, 2020 14:15
Обслуживание частного дома всегда дороже обслуживания квартиры в многоквартирном доме. Я имею ввиду обслуживание управляющей компанией. Не, нку можно, конечно, самому грести листья осенью, а снег зимой. И радоваться, что вместо оплаты за кубометры воды платишь только за электроэнергию для насосной станции. Но когда посчитаешь сколько денег потянет нанять человека, который бы гребся во дворе и ремонт вышедшей из строя в праздники насоса, кажущаяся дешевизна куда-то девается
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Зараз переглядають цей форум: summacut і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|