Євро в жовтні 2020 року стало найпопулярнішою валютою для міжнародних платежів.
Дивися повний текст Долар перестав бути найпопулярнішою валютою для міжнародних платежів.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 13:30
Долар перестав бути найпопулярнішою валютою для...
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Дивися повний текст Долар перестав бути найпопулярнішою валютою для міжнародних платежів.
Додано: Суб 21 лис, 2020 13:30
Якась нездорова кампанія розгорнулась проти доллара останнім часом. Як то говориться, дай Боже вашому теляті та нашого вовка зїсти.
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