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Долар перестав бути
найпопулярнішою валютою для...

Долар перестав бути найпопулярнішою валютою для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:30

Долар перестав бути найпопулярнішою валютою для...

Пропонуємо до обговорення:
Євро в жовтні 2020 року стало найпопулярнішою валютою для міжнародних платежів.

Дивися повний текст Долар перестав бути найпопулярнішою валютою для міжнародних платежів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:30

Якась нездорова кампанія розгорнулась проти доллара останнім часом. Як то говориться, дай Боже вашому теляті та нашого вовка зїсти.
svyatoslav_hromyak
 
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