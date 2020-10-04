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Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 лис, 2020 03:13
Пропонуємо до обговорення:
Експлуатація електромобіля Tesla не завжди дешевша, ніж автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння, пише mmr.net.ua.
Дивися повний текст Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж заправка бензинового авто
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