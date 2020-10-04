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Зарядка електрокара Tesla
обійшлася дорожче, ніж...

Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 03:13

Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Експлуатація електромобіля Tesla не завжди дешевша, ніж автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння, пише mmr.net.ua.

Дивися повний текст Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж заправка бензинового авто.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 03:13

А ещё ветровые электростанции заставляют вылезать из грунта черьаей...
Нет, господин Сечин, не убедительно!
roza_abramovna1
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 08:51

  roza_abramovna1 написав:А ещё ветровые электростанции заставляют вылезать из грунта черьаей...
Нет, господин Сечин, не убедительно!


В СССР во всем был виноват международный империализм, а вы даже в статье об Австралии видите происки Сеченова.
Разруха в головах, а не в подъездах, как писал классик.
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