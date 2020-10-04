Експлуатація електромобіля Tesla не завжди дешевша, ніж автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння, пише mmr.net.ua.
Дивися повний текст Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж заправка бензинового авто.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 03:13
Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж...
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Дивися повний текст Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж заправка бензинового авто.
Додано: Нед 22 лис, 2020 03:13
А ещё ветровые электростанции заставляют вылезать из грунта черьаей...
Нет, господин Сечин, не убедительно!
Додано: Нед 22 лис, 2020 08:51
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