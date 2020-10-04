Експлуатація електромобіля Tesla не завжди дешевша, ніж автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння, пише mmr.net.ua.
Дивися повний текст Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж заправка бензинового авто.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 03:13
Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж заправка бензинового авто.
Додано: Нед 22 лис, 2020 03:13
А ещё ветровые электростанции заставляют вылезать из грунта черьаей...
Нет, господин Сечин, не убедительно!
Додано: Нед 22 лис, 2020 08:51
Додано: Нед 22 лис, 2020 11:30
Re: Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж...
Мало того, что тут смешали мух и котлет, так ещё и скрестили ужа с ежом)))
- Начинаем с зарядки и в первом же предложении - эксплуатация. Как будто эксплуатация состоит только из зарядки\заправки.
- Далее - опять про зарядку. Цена зарядки выросла - ок. "запуск двигуна BMW 330i" Что такое "запуск", и почему сравниваем с 330i? Он уже как 3 года не выпускается + ни по ЛС ни по моменту с теслой не сравнимо. Давайте ещё с матизом сравним, и скажем что по цене теслы вообще можно их 10 штук взять). И?
- И вот он вывод: "електромобілі коштують дорожче, ніж їх конкуренти"?
Да ладно? Серьёзно? Дороже? А кого с кем сравниваем, а по каким критериям?
Ну допустим - я хочу официально купить НОВОЕ авто. Берём самое дешёвое авто, которое я могу купить в салоне - и имеем гранту за $9к (или Равон за $9.5к).
И я беру самое дешёвое новое электроавто, которое официально ставится в МРЕО - и (внезапно, ага) оно стоит $4.5к:
"але їх привабливість полягає в тому, що вони дешеві в експлуатації"
Хм, А ну ка давайте ка посмотрим. Напомню, что статья украинская, т.е. рассматривать мы будем локальный рынок. Официальные представительства по элетромобилям у нас жак, рено, хундай\киа, бмв и ягуар. И все эти представительства (пока) требуют проводить регулярное ТО ровно в тех же периодах, что и обычные ДВС с теми же ценами). Посему - мимо).
Это вам не тесла в штатах с бесплатными заправками и бесплатным сервисом)).
Мораль, меньше читать подобных "афтаров", а брать лист бумаги и калькулятор.
Додано: Нед 22 лис, 2020 12:42
А если еще учесть что електрокар стоит в 3 раза дороже бензинового автомобиля то какой смысл платить больше? Ну как я говорил еще 5 лет назад, никто холопам не даст бесплатно ездить. После *зеленых тарифов* придумают голубые или еще другие. Даже если придумают автомобили ездящие на воздухе или воде то введут налоги и на ети казалось бы бесплатные для человечества ресурсы.
Додано: Нед 22 лис, 2020 15:46
Re: Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж...
Это нк важно...главное у "блондинов" в пустой голове появилась закладка - Тесла дорого.дорого.дорого. газпром хорошо.. хорошо)). И все. 90% тех кто такое смотрит/читает априори не понимают что такой циклы заряд/разряд АКБ Тесла, крутящий момент.. моторесурс... .
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