Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж...

Додано: Нед 22 лис, 2020 11:30

Мало того, что тут смешали мух и котлет, так ещё и скрестили ужа с ежом)))- Начинаем с зарядки и в первом же предложении - эксплуатация. Как будто эксплуатация состоит только из зарядки\заправки.- Далее - опять про зарядку. Цена зарядки выросла - ок. "запуск двигуна BMW 330i" Что такое "запуск", и почему сравниваем с 330i? Он уже как 3 года не выпускается + ни по ЛС ни по моменту с теслой не сравнимо. Давайте ещё с матизом сравним, и скажем что по цене теслы вообще можно их 10 штук взять). И?- И вот он вывод: "електромобілі коштують дорожче, ніж їх конкуренти"?Да ладно? Серьёзно? Дороже? А кого с кем сравниваем, а по каким критериям?Ну допустим - я хочу официально купить НОВОЕ авто. Берём самое дешёвое авто, которое я могу купить в салоне - и имеем гранту за $9к (или Равон за $9.5к).И я беру самое дешёвое новое электроавто, которое официально ставится в МРЕО - и (внезапно, ага) оно стоит $4.5к:"але їх привабливість полягає в тому, що вони дешеві в експлуатації"Хм, А ну ка давайте ка посмотрим. Напомню, что статья украинская, т.е. рассматривать мы будем локальный рынок. Официальные представительства по элетромобилям у нас жак, рено, хундай\киа, бмв и ягуар. И все эти представительства (пока) требуют проводить регулярное ТО ровно в тех же периодах, что и обычные ДВС с теми же ценами). Посему - мимо).Это вам не тесла в штатах с бесплатными заправками и бесплатным сервисом)).Мораль, меньше читать подобных "афтаров", а брать лист бумаги и калькулятор.