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Зарядка електрокара Tesla
обійшлася дорожче, ніж...

Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж...
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  #12>
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 03:13

Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Експлуатація електромобіля Tesla не завжди дешевша, ніж автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння, пише mmr.net.ua.

Дивися повний текст Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж заправка бензинового авто.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 03:13

А ещё ветровые электростанции заставляют вылезать из грунта черьаей...
Нет, господин Сечин, не убедительно!
roza_abramovna1
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 08:51

  roza_abramovna1 написав:А ещё ветровые электростанции заставляют вылезать из грунта черьаей...
Нет, господин Сечин, не убедительно!


В СССР во всем был виноват международный империализм, а вы даже в статье об Австралии видите происки Сеченова.
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PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 11:30

Re: Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж...

Мало того, что тут смешали мух и котлет, так ещё и скрестили ужа с ежом)))
- Начинаем с зарядки и в первом же предложении - эксплуатация. Как будто эксплуатация состоит только из зарядки\заправки.
- Далее - опять про зарядку. Цена зарядки выросла - ок. "запуск двигуна BMW 330i" Что такое "запуск", и почему сравниваем с 330i? Он уже как 3 года не выпускается + ни по ЛС ни по моменту с теслой не сравнимо. Давайте ещё с матизом сравним, и скажем что по цене теслы вообще можно их 10 штук взять). И?
- И вот он вывод: "електромобілі коштують дорожче, ніж їх конкуренти"?
Да ладно? Серьёзно? Дороже? А кого с кем сравниваем, а по каким критериям?
Ну допустим - я хочу официально купить НОВОЕ авто. Берём самое дешёвое авто, которое я могу купить в салоне - и имеем гранту за $9к (или Равон за $9.5к).
https://glavcom.ua/ru/auto-ru/top-20-sa ... 65894.html
И я беру самое дешёвое новое электроавто, которое официально ставится в МРЕО - и (внезапно, ага) оно стоит $4.5к: https://aliexpress.ru/item/400110857644 ... web201603_
"але їх привабливість полягає в тому, що вони дешеві в експлуатації"
Хм, А ну ка давайте ка посмотрим. Напомню, что статья украинская, т.е. рассматривать мы будем локальный рынок. Официальные представительства по элетромобилям у нас жак, рено, хундай\киа, бмв и ягуар. И все эти представительства (пока) требуют проводить регулярное ТО ровно в тех же периодах, что и обычные ДВС с теми же ценами). Посему - мимо).
Это вам не тесла в штатах с бесплатными заправками и бесплатным сервисом)).

Мораль, меньше читать подобных "афтаров", а брать лист бумаги и калькулятор.
nikitash
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:42

А если еще учесть что електрокар стоит в 3 раза дороже бензинового автомобиля то какой смысл платить больше? Ну как я говорил еще 5 лет назад, никто холопам не даст бесплатно ездить. После *зеленых тарифов* придумают голубые или еще другие. Даже если придумают автомобили ездящие на воздухе или воде то введут налоги и на ети казалось бы бесплатные для человечества ресурсы.
fiona98
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:46

Re: Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж...

  nikitash написав:А кого с кем сравниваем, а по каким критериям?
Это нк важно...главное у "блондинов" в пустой голове появилась закладка - Тесла дорого.дорого.дорого. газпром хорошо.. хорошо)). И все. 90% тех кто такое смотрит/читает априори не понимают что такой циклы заряд/разряд АКБ Тесла, крутящий момент.. моторесурс... .
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 19:03

  nikitash написав:Мало того, что тут смешали мух и котлет, так ещё и скрестили ужа с ежом)))
- Начинаем с зарядки и в первом же предложении - эксплуатация. Как будто эксплуатация состоит только из зарядки\заправки.
- Далее - опять про зарядку. Цена зарядки выросла - ок. "запуск двигуна BMW 330i" Что такое "запуск", и почему сравниваем с 330i? Он уже как 3 года не выпускается + ни по ЛС ни по моменту с теслой не сравнимо. Давайте ещё с матизом сравним, и скажем что по цене теслы вообще можно их 10 штук взять). И?
- И вот он вывод: "електромобілі коштують дорожче, ніж їх конкуренти"?
Да ладно? Серьёзно? Дороже? А кого с кем сравниваем, а по каким критериям?
Ну допустим - я хочу официально купить НОВОЕ авто. Берём самое дешёвое авто, которое я могу купить в салоне - и имеем гранту за $9к (или Равон за $9.5к).
https://glavcom.ua/ru/auto-ru/top-20-sa ... 65894.html
И я беру самое дешёвое новое электроавто, которое официально ставится в МРЕО - и (внезапно, ага) оно стоит $4.5к: https://aliexpress.ru/item/400110857644 ... web201603_
"але їх привабливість полягає в тому, що вони дешеві в експлуатації"
Хм, А ну ка давайте ка посмотрим. Напомню, что статья украинская, т.е. рассматривать мы будем локальный рынок. Официальные представительства по элетромобилям у нас жак, рено, хундай\киа, бмв и ягуар. И все эти представительства (пока) требуют проводить регулярное ТО ровно в тех же периодах, что и обычные ДВС с теми же ценами). Посему - мимо).
Это вам не тесла в штатах с бесплатными заправками и бесплатным сервисом)).

Мораль, меньше читать подобных "афтаров", а брать лист бумаги и калькулятор.


Да я и в штатах с бесплатной зарядкой покупать Теслу не спешу. Мой SUV заправить стоит $25 regular, хватает на неделю. Покупая Теслу отдаёшь $20K саерху просто...за то что это Тесла, круто, молодежно, woke и т.д. $20,000/$25/52 = 15 лет заправки бензином. Так что спасибо, я пас.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 19:09

Dear_Sir
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. :roll:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 19:55

Останнє речення не від цієї статті.
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Для чого нам Австралія, якщо в Україні це буде 30-40 гривень на 100 км?
В той час якщо 6 літрів бензину обійдеться у 150 гривень. Окрім того у електромобілів немає мастил і купи інших деталей, які на каптілках необхідно часто міняти.
bodia1406
 
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