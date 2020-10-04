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Зарядка електрокара Tesla
обійшлася дорожче, ніж...

Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 20:15

Re: Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж...

10 років назад пророчили провал електромобілям. Тепер рагулі видумують все що завгодно. Хоча би для того щоб рашу потопити- треба перейти на зелену енергетику.
Разок проїдьтесь на Теслі і все зрозумієте...
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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