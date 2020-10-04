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Зарядка електрокара Tesla
обійшлася дорожче, ніж...

Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 20:15

Re: Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж...

10 років назад пророчили провал електромобілям. Тепер рагулі видумують все що завгодно. Хоча би для того щоб рашу потопити- треба перейти на зелену енергетику.
Разок проїдьтесь на Теслі і все зрозумієте...
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Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:05

  Ethereum написав:10 років назад пророчили провал електромобілям. Тепер рагулі видумують все що завгодно. Хоча би для того щоб рашу потопити- треба перейти на зелену енергетику


Если драйвером принятия решений является не "насколько это выгодно Украине", а "как бы России хуже сделать", стоит ли удивляться новостям о том, что Украина раз за разом признается беднейшей страной Европы?
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:17

Re: Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж...

  Dear_Sir написав:Да я и в штатах с бесплатной зарядкой покупать Теслу не спешу. Мой SUV заправить стоит $25 regular, хватает на неделю. Покупая Теслу отдаёшь $20K саерху просто...за то что это Тесла, круто, молодежно, woke и т.д. $20,000/$25/52 = 15 лет заправки бензином. Так что спасибо, я пас.

Cравнил какой-то безимянный SUV с теслой :D. Сравнивай с лифом.
BIGor
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