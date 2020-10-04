Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж...
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10 років назад пророчили провал електромобілям. Тепер рагулі видумують все що завгодно. Хоча би для того щоб рашу потопити- треба перейти на зелену енергетику. Разок проїдьтесь на Теслі і все зрозумієте...
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Dear_Sir написав:Да я и в штатах с бесплатной зарядкой покупать Теслу не спешу. Мой SUV заправить стоит $25 regular, хватает на неделю. Покупая Теслу отдаёшь $20K саерху просто...за то что это Тесла, круто, молодежно, woke и т.д. $20,000/$25/52 = 15 лет заправки бензином. Так что спасибо, я пас.
Cравнил какой-то безимянный SUV с теслой . Сравнивай с лифом.
bodia1406 написав:Для чого нам Австралія, якщо в Україні це буде 30-40 гривень на 100 км? В той час якщо 6 літрів бензину обійдеться у 150 гривень. Окрім того у електромобілів немає мастил і купи інших деталей, які на каптілках необхідно часто міняти.
А тепер подумай, чому всі таксисти не пересіли на електрички?
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Dear_Sir написав:Да я и в штатах с бесплатной зарядкой покупать Теслу не спешу. Мой SUV заправить стоит $25 regular, хватает на неделю. Покупая Теслу отдаёшь $20K саерху просто...за то что это Тесла, круто, молодежно, woke и т.д. $20,000/$25/52 = 15 лет заправки бензином. Так что спасибо, я пас.
Cравнил какой-то безимянный SUV с теслой . Сравнивай с лифом.
С чего бы Toyota 4Runner c 4 литровым V-6 двигателем сравнивать с лифом? Я к тому же знаю что такое лиф сугубо теоретически. Их или в США не продают или не покупают.
Я в магазин еду мимо станции зарядки тесла. Сидит ряд бедолаг-втыкателей в телефон. Еду обратно - всё сидят, ждут пока зарядится. Да ну его...
забыли упомянуть что тесла модел S бесплатно заряжается на Supercharger. А вот тесла модел 3 это по сути бюджетная урезанная версия отключенная от премиум сервиса бесплатной зарядки , да у нее свои плюсы даже по сравнению с модел S , но это эконом вараинт .
bodia1406 написав:Для чого нам Австралія, якщо в Україні це буде 30-40 гривень на 100 км? В той час якщо 6 літрів бензину обійдеться у 150 гривень. Окрім того у електромобілів немає мастил і купи інших деталей, які на каптілках необхідно часто міняти.
А тепер подумай, чому всі таксисти не пересіли на електрички?
пересіли багато бачу ліф і рено електро
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Dear_Sir написав:Да я и в штатах с бесплатной зарядкой покупать Теслу не спешу. Мой SUV заправить стоит $25 regular, хватает на неделю. Покупая Теслу отдаёшь $20K саерху просто...за то что это Тесла, круто, молодежно, woke и т.д. $20,000/$25/52 = 15 лет заправки бензином. Так что спасибо, я пас.
Cравнил какой-то безимянный SUV с теслой . Сравнивай с лифом.
С чего бы Toyota 4Runner c 4 литровым V-6 двигателем сравнивать с лифом? Я к тому же знаю что такое лиф сугубо теоретически. Их или в США не продают или не покупают.
Я в магазин еду мимо станции зарядки тесла. Сидит ряд бедолаг-втыкателей в телефон. Еду обратно - всё сидят, ждут пока зарядится. Да ну его...
Не знаю как у Вас в США, а нас лифов просто полно, довольно резвый автомобиль. И да автомобиль очень часто в такси.