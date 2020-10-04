Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж...

[quote="5104853:BIGor]Cравнил какой-то безимянный SUV с теслой. Сравнивай с лифом.[/quote]С чего бы Toyota 4Runner c 4 литровым V-6 двигателем сравнивать с лифом? Я к тому же знаю что такое лиф сугубо теоретически. Их или в США не продают или не покупают.Я в магазин еду мимо станции зарядки тесла. Сидит ряд бедолаг-втыкателей в телефон. Еду обратно - всё сидят, ждут пока зарядится. Да ну его...[/quote]Не знаю как у Вас в США, а нас лифов просто полно, довольно резвый автомобиль.И да автомобиль очень часто в такси.[/quote]