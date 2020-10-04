Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж...
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Dear_Sir написав:[quote="5104853:BIGor] Cравнил какой-то безимянный SUV с теслой . Сравнивай с лифом.[/quote]
С чего бы Toyota 4Runner c 4 литровым V-6 двигателем сравнивать с лифом? Я к тому же знаю что такое лиф сугубо теоретически. Их или в США не продают или не покупают.
Я в магазин еду мимо станции зарядки тесла. Сидит ряд бедолаг-втыкателей в телефон. Еду обратно - всё сидят, ждут пока зарядится. Да ну его...[/quote] Не знаю как у Вас в США, а нас лифов просто полно, довольно резвый автомобиль. И да автомобиль очень часто в такси.[/quote][/quote][/quote]
Я думаю, лифы эти для европейского рынка. Я ни одного до сих пор не видел. Если дешевая электрика, то это Chevy Bolt, редко, но попадаются. Но тоже, предложение с точки зрения экономики - г...но. Стоит от $38K в то время как Toyota Corolla от $18K. Все те же двадцать сверху за модно-молодежно-sustainable. Средний американец купит себе F150 от $28K вместо этого электрического гнома.[/quote]
Эти все Лифы - из США. В Украине стоит от 8 куе. В США естественно дешевле будет. А те все F150 - для закомплексованных американцев.
BIGor написав:Эти все Лифы - из США. В Украине стоит от 8 куе. В США естественно дешевле будет. А те все F150 - для закомплексованных американцев.
Лифы из США, но в США их на дорогах нет. Просто американцы любят просторные и мощные машины. Чтобы и всю семью посадить и два мотоцикла погрузить и оленя на дороге переехать не заметив. F-150 40 миллионов продано, это классика, как жигуль в постСССР. Я просто не представляю как можно заплатить $10K сверху и получить электрокарлика лифа или болта вместо нормального SUV от Форда, Chevy, Toyota. Даже Chevy Camaro стоит $25K.