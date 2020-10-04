Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж...
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Dear_Sir написав:[quote="5104853:BIGor] Cравнил какой-то безимянный SUV с теслой . Сравнивай с лифом.[/quote]
С чего бы Toyota 4Runner c 4 литровым V-6 двигателем сравнивать с лифом? Я к тому же знаю что такое лиф сугубо теоретически. Их или в США не продают или не покупают.
Я в магазин еду мимо станции зарядки тесла. Сидит ряд бедолаг-втыкателей в телефон. Еду обратно - всё сидят, ждут пока зарядится. Да ну его...[/quote] Не знаю как у Вас в США, а нас лифов просто полно, довольно резвый автомобиль. И да автомобиль очень часто в такси.[/quote][/quote][/quote]
Я думаю, лифы эти для европейского рынка. Я ни одного до сих пор не видел. Если дешевая электрика, то это Chevy Bolt, редко, но попадаются. Но тоже, предложение с точки зрения экономики - г...но. Стоит от $38K в то время как Toyota Corolla от $18K. Все те же двадцать сверху за модно-молодежно-sustainable. Средний американец купит себе F150 от $28K вместо этого электрического гнома.[/quote]
Эти все Лифы - из США. В Украине стоит от 8 куе. В США естественно дешевле будет. А те все F150 - для закомплексованных американцев.
BIGor написав:Эти все Лифы - из США. В Украине стоит от 8 куе. В США естественно дешевле будет. А те все F150 - для закомплексованных американцев.
Лифы из США, но в США их на дорогах нет. Просто американцы любят просторные и мощные машины. Чтобы и всю семью посадить и два мотоцикла погрузить и оленя на дороге переехать не заметив. F-150 40 миллионов продано, это классика, как жигуль в постСССР. Я просто не представляю как можно заплатить $10K сверху и получить электрокарлика лифа или болта вместо нормального SUV от Форда, Chevy, Toyota. Даже Chevy Camaro стоит $25K.
Ethereum написав:10 років назад пророчили провал електромобілям. Тепер рагулі видумують все що завгодно. Хоча би для того щоб рашу потопити- треба перейти на зелену енергетику. Разок проїдьтесь на Теслі і все зрозумієте...
Та ездим мы на этих батарейках регулярно)). Тихо, быстро и .... недолго. Нет вопросов к авто, есть вопросы к цене и удобству. Про зелёную энергетику ага, повеселили. Вы лично давно (и много?) уже продали гасударству? И как - счета быстро оплачивают? Вовремя, целиком? Да? Справедливости ради - пообщайтесь с немцами. Они эту "зелень" (и тут не про нашего Президент) прошли уже давно. Сейчас - вон тучу ТЕЦ начал прошлого века (!) разгерметизировали и топят торфом, углём и мазутом, ибо (внезапно) электричесвта стало нехватать)).
bodia1406 написав:unicdima Тому що поки що електромобілі дорожчі. Поки що!) Експерти прогнозують що споживання нафти вже ніколи не досягне рівня 2019 року. А в Європі електромобілі йдуть на рекорд.
Це "поки що" тягнеться вже бiльше з десяток рокiв. Та все "поки що".
Наверняка вы часто видите статьи, "как резко растут продажи электро авто". А кто нибодь хоть раз сравнивал эти цифры с количеством продаж обычных авто? Ну хоть раз? Сравните (превая статистика с гугла) https://auto.vercity.ru/statistics/sale ... ed_states/ Внезапно, скорость роста продаж обычных (даже не гибридных авто) намного выше электрических))). Но Вам же этого в статьях никто не напишет