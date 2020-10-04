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Зарядка електрокара Tesla
обійшлася дорожче, ніж...

Зарядка електрокара Tesla обійшлася дорожче, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 09:01

  Dear_Sir написав:
  BIGor написав:
  Dear_Sir написав:[quote="5104853:BIGor]
Cравнил какой-то безимянный SUV с теслой :D. Сравнивай с лифом.[/quote]

С чего бы Toyota 4Runner c 4 литровым V-6 двигателем сравнивать с лифом? Я к тому же знаю что такое лиф сугубо теоретически. Их или в США не продают или не покупают.

Я в магазин еду мимо станции зарядки тесла. Сидит ряд бедолаг-втыкателей в телефон. Еду обратно - всё сидят, ждут пока зарядится. Да ну его...[/quote]
Не знаю как у Вас в США, а нас лифов просто полно, довольно резвый автомобиль.
И да автомобиль очень часто в такси.[/quote][/quote][/quote]

Я думаю, лифы эти для европейского рынка. Я ни одного до сих пор не видел. Если дешевая электрика, то это Chevy Bolt, редко, но попадаются. Но тоже, предложение с точки зрения экономики - г...но. Стоит от $38K в то время как Toyota Corolla от $18K. Все те же двадцать сверху за модно-молодежно-sustainable. Средний американец купит себе F150 от $28K вместо этого электрического гнома.[/quote]

Эти все Лифы - из США. В Украине стоит от 8 куе. В США естественно дешевле будет. А те все F150 - для закомплексованных американцев.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 09:26

  BIGor написав:.. В Украине стоит от 8 куе. ..
новые, наверно, стоят 8, с неушатанной батареей?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:52

  BIGor написав:Эти все Лифы - из США. В Украине стоит от 8 куе. В США естественно дешевле будет. А те все F150 - для закомплексованных американцев.


Лифы из США, но в США их на дорогах нет. :mrgreen:
Просто американцы любят просторные и мощные машины. Чтобы и всю семью посадить и два мотоцикла погрузить и оленя на дороге переехать не заметив. F-150 40 миллионов продано, это классика, как жигуль в постСССР. Я просто не представляю как можно заплатить $10K сверху и получить электрокарлика лифа или болта вместо нормального SUV от Форда, Chevy, Toyota. Даже Chevy Camaro стоит $25K.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:58

0mage0 Увы и ах. Оригинал:
https://mmr.net.ua/autoworld/140223
nikitash
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:09

  Ethereum написав:10 років назад пророчили провал електромобілям. Тепер рагулі видумують все що завгодно. Хоча би для того щоб рашу потопити- треба перейти на зелену енергетику.
Разок проїдьтесь на Теслі і все зрозумієте...

Та ездим мы на этих батарейках регулярно)). Тихо, быстро и .... недолго.
Нет вопросов к авто, есть вопросы к цене и удобству.
Про зелёную энергетику ага, повеселили. Вы лично давно (и много?) уже продали гасударству? И как - счета быстро оплачивают? Вовремя, целиком? Да?
Справедливости ради - пообщайтесь с немцами. Они эту "зелень" (и тут не про нашего Президент) прошли уже давно. Сейчас - вон тучу ТЕЦ начал прошлого века (!) разгерметизировали и топят торфом, углём и мазутом, ибо (внезапно) электричесвта стало нехватать)).
nikitash
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:13

  bodia1406 написав:unicdima
Тому що поки що електромобілі дорожчі. Поки що!)
Експерти прогнозують що споживання нафти вже ніколи не досягне рівня 2019 року. А в Європі електромобілі йдуть на рекорд.

Це "поки що" тягнеться вже бiльше з десяток рокiв. Та все "поки що".

Наверняка вы часто видите статьи, "как резко растут продажи электро авто". А кто нибодь хоть раз сравнивал эти цифры с количеством продаж обычных авто? Ну хоть раз?
Сравните (превая статистика с гугла) https://auto.vercity.ru/statistics/sale ... ed_states/
Внезапно, скорость роста продаж обычных (даже не гибридных авто) намного выше электрических))). Но Вам же этого в статьях никто не напишет :)
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:22

  BIGor написав:Эти все Лифы - из США. В Украине стоит от 8 куе. В США естественно дешевле будет. А те все F150 - для закомплексованных американцев.

Всё верно)). Не задавали себе вопрос, почему их ТАК много продают? Ну если это такая крутая тачка ;). Не напоминает, случайно историю с "ланос поляк". Лет эдак с 20 назад, не? Имхо, всё по накатанной. Мы докатываем то, что там никому не впало. Понятно, что не от хорошей жизни.
"Популярность" (именно в кавычках) электричек у нас объясняется легко - "гибкими тарифами" электрики для бизнеса (была, ибо лавочка прикрывается), а ещё чаще - халявными (неучтёнными) розетками возле каких либо заводов и т.п. (где вы можете этих лифов наблюдать десятками). Степ бай степ количество уменьшается, и (внезапно) на дорогах (и в такси) новый лиф (который уже нарынке кучу лет) Вы увидить практически не сможете. Почему - надеюсь понятно )))
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:24

  Dear_Sir написав:Просто американцы любят просторные и мощные машины. Чтобы и всю семью посадить и два мотоцикла погрузить и оленя на дороге переехать не заметив.

Поддерживаю. И дабы не разводить кого и чего больше, просто смотрим статистику:
https://auto.vercity.ru/statistics/sale ... ed_states/
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:29

  BIGor написав:Cравнил какой-то безимянный SUV с теслой :D. Сравнивай с лифом.

Кстати, сравните сами по ссылке выше ))))
Лиф (это, напомню, новое поколение, батарея, комфорт, все дела...) ~3к экземпляров.
Форд F серия - ~300к экземпляров.
В сто раз, В СТО, КАРЛ!!! :D
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