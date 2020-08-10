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Плани ПриватБанку щодо технології FacePay і чат-ботів Viber
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 лис, 2020 11:21
Пропонуємо до обговорення:
FacePay - інноваційний метод оплати обличчям.
Дивися повний текст Плани ПриватБанку щодо технології FacePay і чат-ботів Viber
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R2
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Додано: Нед 22 лис, 2020 11:21
ещё и пин код...
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