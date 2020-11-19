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Понад 400 тисяч українців
"перебігли" від газзбутів до...

Понад 400 тисяч українців "перебігли" від газзбутів до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:06

Понад 400 тисяч українців "перебігли" від газзбутів до...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 жовтня постачальник "останньої надії" на ринку природного газу почав обслуговувати побутових споживачів. Про це повідомила член Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Оксана Кривенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Дивися повний текст Понад 400 тисяч українців \"перебігли\" від газзбутів до Нафтогазу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:07

У меня вопрос ко всем этим перебежчикам: трубы, идущие от распределительной подстанции в ваш дом и вашу квартиру тоже Нефтегаз будет содержать? Что-то я очень сомневаюсь в этом. А газовщика для текущего ремонта и обслуживания вызывать откуда будете? Тоже из Нефтегаза?
kuzya-cat
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