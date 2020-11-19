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335 тис. українських пенсіонерів
отримують понад 10...

335 тис. українських пенсіонерів отримують понад 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:01

335 тис. українських пенсіонерів отримують понад 10...

Пропонуємо до обговорення:
Це становить 3% від загального числа пенсіонерів (11 219 396 осіб).

Дивися повний текст 335 тис. українських пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:01

интересно, чего не написали что у 85 процентов (8,6 миллионов пенсионеров) населения пенсия меньше 5000 грн.
konstantin-s
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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