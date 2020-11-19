Це становить 3% від загального числа пенсіонерів (11 219 396 осіб).
Дивися повний текст 335 тис. українських пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень (інфографіка).
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Додано: Нед 22 лис, 2020 17:01
335 тис. українських пенсіонерів отримують понад 10...
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Дивися повний текст 335 тис. українських пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень (інфографіка).
Додано: Нед 22 лис, 2020 17:01
интересно, чего не написали что у 85 процентов (8,6 миллионов пенсионеров) населения пенсия меньше 5000 грн.
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