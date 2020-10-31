До списку потрапили як бюджетні, так і дорогі моделі.
Дивися повний текст Кращі кросовери з пробігом, які не бояться поганих доріг.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 17:42
Кращі кросовери з пробігом, які не бояться поганих доріг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кращі кросовери з пробігом, які не бояться поганих доріг.
Додано: Нед 22 лис, 2020 17:42
"если показатели одометра авто будут меньше, чем остальные зафиксированные в Едином государственном реестре транспортных средств – штраф в размере 500 необлагаемых минимумов – 8500 грн"
Это о чем?
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