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Кращі кросовери з пробігом,
які не бояться поганих доріг

Кращі кросовери з пробігом, які не бояться поганих доріг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:42

Кращі кросовери з пробігом, які не бояться поганих доріг

Пропонуємо до обговорення:
До списку потрапили як бюджетні, так і дорогі моделі.

Дивися повний текст Кращі кросовери з пробігом, які не бояться поганих доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:42

"если показатели одометра авто будут меньше, чем остальные зафиксированные в Едином государственном реестре транспортных средств – штраф в размере 500 необлагаемых минимумов – 8500 грн"

Это о чем?
Slon_Nosov
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