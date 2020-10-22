RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україну відвідали в чотири
рази менше іноземних туристів

Україну відвідали в чотири рази менше іноземних туристів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:42

Україну відвідали в чотири рази менше іноземних туристів

Пропонуємо до обговорення:
Кількість іноземних туристів, які в'їхали на територію України в цьому році, через пандемію коронавірусу COVID-19, зменшилася майже в чотири рази - 2,7 млн ​​за дев'ять місяців 2020 року проти 10,7 млн ​​за аналогічний період 2019 року.

Дивися повний текст Україну відвідали в чотири рази менше іноземних туристів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91331
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kuzya-cat і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Польща втричі збільшила поставки газу в Україну
R2 » П'ят 20 лис, 2020 09:53
1 114
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лис, 2020 12:00
p_a_l
Заробітчани почнуть їздити в Україну: яких змін варто...
R2 » Суб 14 лис, 2020 22:49
4 953
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 13:51
sveneld83
Таїланд почав приймати туристів - уперше за останні сім...
R2 » Чет 22 жов, 2020 06:23
3 196
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 03:16
karma_doping

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3542)
22.11.2020 17:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.