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Україну відвідали в чотири рази менше іноземних туристів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 лис, 2020 17:42
Пропонуємо до обговорення:
Кількість іноземних туристів, які в'їхали на територію України в цьому році, через пандемію коронавірусу COVID-19, зменшилася майже в чотири рази - 2,7 млн за дев'ять місяців 2020 року проти 10,7 млн за аналогічний період 2019 року.
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