Учасники накопичувальної пенсійної системи отримають власні пенсійні рахунки.
Дивися повний текст Шмигаль про накопичувальну пенсійну систему: Приблизний обсяг коштів становитиме 2-3 млрд грн на рік.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 18:22
Шмигаль про накопичувальну пенсійну систему: Приблизний...
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Дивися повний текст Шмигаль про накопичувальну пенсійну систему: Приблизний обсяг коштів становитиме 2-3 млрд грн на рік.
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:22
а потом внезапно "в связи с тяжелой экономической обстановкой" эти средства будут отжаты правительством (как это произошло в РФ). это если раньше они не будут раскрадены.
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