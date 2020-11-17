RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шмигаль про накопичувальну
пенсійну систему: Приблизний...

Шмигаль про накопичувальну пенсійну систему: Приблизний...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:22

Шмигаль про накопичувальну пенсійну систему: Приблизний...

Пропонуємо до обговорення:
Учасники накопичувальної пенсійної системи отримають власні пенсійні рахунки.

Дивися повний текст Шмигаль про накопичувальну пенсійну систему: Приблизний обсяг коштів становитиме 2-3 млрд грн на рік.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91339
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:22

а потом внезапно "в связи с тяжелой экономической обстановкой" эти средства будут отжаты правительством (как это произошло в РФ). это если раньше они не будут раскрадены.
RomanTik
 
Повідомлень: 3143
З нами з: 06.01.16
Подякував: 9013 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 03:23

Так и будет,украсть успеют.На это и рассчитывают.
Scotch
 
Повідомлень: 757
З нами з: 01.08.10
Подякував: 85 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:39

Наче цей нашмиганий раніше заявляв, що через 15 років пенсій не буде. А тут, опанькі, і чергове покращення - додаткові побори з роботодавців, які ще не в курсі, як вони від цього виграють.
alt402
 
Повідомлень: 102
З нами з: 10.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:39

  alt402 написав:Наче цей нашмиганий раніше заявляв, що через 15 років пенсій не буде. А тут, опанькі, і чергове покращення - додаткові побори з роботодавців, які ще не в курсі, як вони від цього виграють.

То он про "солидарку" заявлял.
_hunter
 
Повідомлень: 3084
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:22

Держава продолжает нас обворовывать постредством налогов с людей и бизнеса.
eduard_k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 151
З нами з: 14.12.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bevzaalex і 22 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мінціфри розробляє систему QR-кодів для відвідування...
R2 » П'ят 20 лис, 2020 15:37
8 950
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лис, 2020 14:32
vitaliy_berdinskikh
Шмигаль представив "5 цифрових рішень" для боротьби з... 1, 2
R2 » Вів 17 лис, 2020 14:06
18 1785
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лис, 2020 12:57
ewsdewsd2
Шмигаль обіцяє компромісний законопроєкт, який врахує...
R2 » Чет 19 лис, 2020 11:05
2 125
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лис, 2020 12:59
escape2015

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron