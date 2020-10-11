Стратеги банку Morgan Stanley прогнозують V-подібне відновлення глобальної економіки і зниження волатильності на світових ринках в 2021 році.
Дивися повний текст Morgan Stanley рекомендує продавати долари і запасатися акціями: прогноз на 2021 рік.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 18:23
Morgan Stanley рекомендує продавати долари і запасатися...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Morgan Stanley рекомендує продавати долари і запасатися акціями: прогноз на 2021 рік.
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:23
Перспективні акції уже виросли, починаючи з березня, що пропонує викуповувати Морган Стенлі? Індекси які вже відновилися чи папірці збанкрутілих авіакомпаній?
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:50
Загонщик почав піаркомпанію зі збуту своїх вже придбаних акцій.
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