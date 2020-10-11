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Morgan Stanley рекомендує
продавати долари і запасатися...

Morgan Stanley рекомендує продавати долари і запасатися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:23

Morgan Stanley рекомендує продавати долари і запасатися...

Пропонуємо до обговорення:
Стратеги банку Morgan Stanley прогнозують V-подібне відновлення глобальної економіки і зниження волатильності на світових ринках в 2021 році.

Дивися повний текст Morgan Stanley рекомендує продавати долари і запасатися акціями: прогноз на 2021 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:23

Перспективні акції уже виросли, починаючи з березня, що пропонує викуповувати Морган Стенлі? Індекси які вже відновилися чи папірці збанкрутілих авіакомпаній?
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:50

  svyatoslav_hromyak написав:Перспективні акції уже виросли, починаючи з березня, що пропонує викуповувати Морган Стенлі? Індекси які вже відновилися чи папірці збанкрутілих авіакомпаній?

Загонщик почав піаркомпанію зі збуту своїх вже придбаних акцій.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:16

Значить потрібно робити навпаки
misha_lviv
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:16

Пытаются успеть продать падающий арбуз.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 14:00

  Ragnar написав:Пытаются успеть продать падающий арбуз.

Ага)
Свой, и падающий стеллаж с арбузами хозяина.
Внимательный Буратина в этот момент будет гуглить инвестпортфель Базилио и Лисы, крепко сжимая свободной рукой колпачок с сольдами.
Попутно скидывая надгнившие луковицы, если они у него конечно же есть.)
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:48

Информация для лохов. Настоящие бизнесмены и торгаши не орут на весь мир что они делают. А если такая информация уже попала к журналистам то в 99% ето очередной лохотрон для впаривания чего то ненужного задорого.
fiona98
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:56

  fiona98 написав:Информация для лохов. Настоящие бизнесмены и торгаши не орут на весь мир что они делают.

Да, только тише, кричать 'ЯНЕЛОХ'тм тоже лишнее. :) Достаточно улыбки.
Не спугните чудищ, оленей и принцесс.
А если такая информация уже попала к журналистам то в 99% ето очередной лохотрон для впаривания чего то ненужного задорого.

Верно, но так как олень животное осторожное и пугливое, процесс загона необходимо растянуть во времени и украсить хором Диснэевских Принцесс.
Желательно в сторонке наслаждаться песней, полистывая переводчик с рептилоидного языка, в поиске непонятных в песне слов. Своего Бэмби не упуская из поля зрения.
пс. кстати в *сливе* сми, присутствует настоящий слив. Так в моем словаре указано.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:39

Годину тому почалось "велике падіння" доллара -- тільки щось він не в той бік падає :)
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:05

  svyatoslav_hromyak написав:Годину тому почалось "велике падіння" доллара -- тільки щось він не в той бік падає :)


Девальвація гривні не відміняє інфляції долара.

Падіння рідненької виглядає пологішим і не так жахливо для пересічних, тож все норм.
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