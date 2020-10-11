Стратеги банку Morgan Stanley прогнозують V-подібне відновлення глобальної економіки і зниження волатильності на світових ринках в 2021 році.
Дивися повний текст Morgan Stanley рекомендує продавати долари і запасатися акціями: прогноз на 2021 рік.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 18:23
Morgan Stanley рекомендує продавати долари і запасатися...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Morgan Stanley рекомендує продавати долари і запасатися акціями: прогноз на 2021 рік.
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:23
Перспективні акції уже виросли, починаючи з березня, що пропонує викуповувати Морган Стенлі? Індекси які вже відновилися чи папірці збанкрутілих авіакомпаній?
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:50
Загонщик почав піаркомпанію зі збуту своїх вже придбаних акцій.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Пон 23 лис, 2020 14:00
Ага)
Свой, и падающий стеллаж с арбузами хозяина.
Внимательный Буратина в этот момент будет гуглить инвестпортфель Базилио и Лисы, крепко сжимая свободной рукой колпачок с сольдами.
Попутно скидывая надгнившие луковицы, если они у него конечно же есть.)
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Пон 23 лис, 2020 15:48
Информация для лохов. Настоящие бизнесмены и торгаши не орут на весь мир что они делают. А если такая информация уже попала к журналистам то в 99% ето очередной лохотрон для впаривания чего то ненужного задорого.
Додано: Пон 23 лис, 2020 16:56
Да, только тише, кричать 'ЯНЕЛОХ'тм тоже лишнее. Достаточно улыбки.
Не спугните чудищ, оленей и принцесс.
Верно, но так как олень животное осторожное и пугливое, процесс загона необходимо растянуть во времени и украсить хором Диснэевских Принцесс.
Желательно в сторонке наслаждаться песней, полистывая переводчик с рептилоидного языка, в поиске непонятных в песне слов. Своего Бэмби не упуская из поля зрения.
пс. кстати в *сливе* сми, присутствует настоящий слив. Так в моем словаре указано.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:39
Годину тому почалось "велике падіння" доллара -- тільки щось він не в той бік падає :)
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:05
Девальвація гривні не відміняє інфляції долара.
Падіння рідненької виглядає пологішим і не так жахливо для пересічних, тож все норм.
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