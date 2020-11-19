Для того щоб в Україні в 2023 році відбувся перепис населення, необхідно почати підготовку в 2021 році.
Дивися повний текст Українцям озвучили нові терміни перепису населення.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 23:23
Українцям озвучили нові терміни перепису населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям озвучили нові терміни перепису населення.
Додано: Нед 22 лис, 2020 23:23
А за пять дней сможешь? Ну, если постараться, можно и за пять! А за десять? Ну, барин, ты задачи ставишь. Чтобы за десять дней карету отремонтировать - тут помощник нужен, гомо сапиенс!
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