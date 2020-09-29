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Українцям озвучили нові
терміни перепису населення

Українцям озвучили нові терміни перепису населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 23:23

Українцям озвучили нові терміни перепису населення

Пропонуємо до обговорення:
Для того щоб в Україні в 2023 році відбувся перепис населення, необхідно почати підготовку в 2021 році.

Дивися повний текст Українцям озвучили нові терміни перепису населення.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 23:23

А за пять дней сможешь? Ну, если постараться, можно и за пять! А за десять? Ну, барин, ты задачи ставишь. Чтобы за десять дней карету отремонтировать - тут помощник нужен, гомо сапиенс!
astatempo
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 00:46

Какая перепись, ни в коем случае, а то вдруг враг узнает что нас 20 млн. и нападет. :)
andrein
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