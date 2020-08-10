У 2021 році попит на нафту зросте на 6,2 млн барелів на день, що на 0,3 млн барелів менше, ніж прогнозувалося раніше.
Дивися повний текст ОПЕК+ погіршило прогнози щодо попиту на нафту.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 01:14
ОПЕК+ погіршило прогнози щодо попиту на нафту
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Дивися повний текст ОПЕК+ погіршило прогнози щодо попиту на нафту.
Додано: Пон 23 лис, 2020 01:14
Споживання нафти може ніколи не досягти рівня 2019 року. Країнам-бензоколонкам буде не легко.
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