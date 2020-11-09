Обсяг українського ринку мобільного зв'язку з 2010 по 2019 рік зріс на 74,2% - до 41,9 млрд грн у 2019 році з 24 млрд грн у 2010 році.
Дивися повний текст За 10 років український ринок мобільного зв'язку зріс майже у двічі - дослідження.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 06:49
За 10 років український ринок мобільного зв'язку зріс...
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Дивися повний текст За 10 років український ринок мобільного зв'язку зріс майже у двічі - дослідження.
Додано: Пон 23 лис, 2020 06:49
Вырос на 74%. Вот только гривна по отношению к деньгам упала в 3+ раза.
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