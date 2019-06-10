Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, наведено у ст. 283 Податкового кодексу України.
Дивися повний текст Які земельні ділянки не оподатковуються.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 09:11
Які земельні ділянки не оподатковуються
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Дивися повний текст Які земельні ділянки не оподатковуються.
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