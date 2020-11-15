На мінімальну зарплату в цих державах можна влаштуватися на таку роботу.
Дивися повний текст Вакансії з мінімальною зарплатою в Україні та Європі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 лис, 2020 13:27
Вакансії з мінімальною зарплатою в Україні та Європі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вакансії з мінімальною зарплатою в Україні та Європі.
Додано: Пон 23 лис, 2020 13:28
У них минималка и у нас это разные понятия. Но наши люди туда едут явно не за минималкой. И работать в полторы смены спокойно соглашаются. Главное заработать действительно приличные деньги. А вот что дальше?
Всю жизнь так не проживешь. Менять койку в квартире на полноценное даже арендное жилье (чтобы перевезти семью) - это работать в 0, уже не отложишь. А вечная аренда им и здесь доступна была, но хотелось большего. Шило на мыло получается. А ипотека там на 20 лет даже под 4% - это тройная переплата. Вот и думают что дальше. .
Додано: Пон 23 лис, 2020 15:31
А как вам такой вариант: молодая семья из приведенной вами статьи за несколько лет жизни в комнатушках отложила заветные 25к, вложила их в какую-нибудь Аркаду и осталась без денег и без квартиры?
Или такой: молодая семья, работающая во Вроцлаве в полторы смены на минималку и имеющая чистый доход в 1500 евро/мес., отложила заветные 25к, берет ипотеку во вроцлавских ипенях и имеет на руках остаток в 1000 евро на жизнь. А вернувшись в поля под Киевом, на сколько смогут расчитывать?
|