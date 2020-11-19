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78% держбюджету складуть дрібні
внески українців - CASE...

78% держбюджету складуть дрібні внески українців - CASE...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:23

78% держбюджету складуть дрібні внески українців - CASE...

Пропонуємо до обговорення:
За даними дослдідження, цього року податки простих українців зі споживання та праці складали 73% бюджету країни.

Дивися повний текст 78% держбюджету складуть дрібні внески українців - CASE Ukraine.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:24

Причем часть собранных средств возвращаются экспортерам-олигархам в качестве возмещения НДС.
eduard_k
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