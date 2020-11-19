За даними дослдідження, цього року податки простих українців зі споживання та праці складали 73% бюджету країни.
Дивися повний текст 78% держбюджету складуть дрібні внески українців - CASE Ukraine.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 16:23
78% держбюджету складуть дрібні внески українців - CASE...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 78% держбюджету складуть дрібні внески українців - CASE Ukraine.
Додано: Пон 23 лис, 2020 16:24
Причем часть собранных средств возвращаются экспортерам-олигархам в качестве возмещения НДС.
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