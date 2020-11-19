Народні депутати мають намір збільшити ставку акцизного податку на дизельне пальне до €239,5 за 1 тис. л.
Дивися повний текст В Україні можуть збільшити акциз на дизпальне - бізнесмен.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 17:27
В Україні можуть збільшити акциз на дизпальне - бізнесмен
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть збільшити акциз на дизпальне - бізнесмен.
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:28
Такого бреда не было даже у папередников.Это дно профессионализма. Сельское хозяйство не то,что на колени станет,а примет горизонтальное положение.такое может предложить или дурак или засланный "козачок"
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:33
Дизельные легковушки погоду на рынке не делают.99% грузового автотранспорта,обслуживающего все отрасли хозяйства-это дизельные автомобили.Так есть во всём мире.Печально,что страной руководят такие ...
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:41
Та это фантазии лоббистов, одни воюют за поднятие акциза на газ, эти газовщики наоборот на дизель.
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